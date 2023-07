Torino: dopo Appendino anche Lo Russo in crisi di popolarità punta alla svolta securitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbattimento delle baracche abusive nel campo Rom di via Germagnano. Tra pochi minuti la diretta". Era il 2018 quando l'allora sindaca di Torino Chiara Appendino annunciava la diretta Facebook della ruspa al lavoro per abbattere le baracche del campo nomadi dell'area Nord della Città. Una scelta probabilmente guidata dalla crisi di consensi avvenuta dopo l'incidente di piazza San Carlo. Oggi la scena si ripete, ma il protagonista è Stefano Lo Russo e la forza politica è il Partito Democratico. Nessuna diretta in questo caso, ma un reportage riportato sulla pagina Facebook del sindaco di Torino all'interno di un palazzo fatiscente di corso Giulio Cesare (sempre Torino Nord) oggetto di intervento da parte delle forze dell'ordine per degli allacciamenti abusivi della corrente elettrica, difformità edilizie e un possibile spazio di ritrovo per gli spacciatori. Anche in questo caso l'azione sembra una svolta securitaria per combattere la crisi di popolarità certificata dalla classifica del Sole 24 ore, dove il sindaco di Torino ha perso decine di posizioni ritrovandosi al 47esimo posto in calo del 5,7 per cento. La scelta al periodo costò cara ad Appendino in termini di tenuta della maggioranza, con il disappunto di alcuni consiglieri e qualche fuoriuscito dal Movimento 5 stelle. Succederà lo stesso anche al sindaco Lo Russo? (Rpi)