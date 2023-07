Imprese: Tajani, Ucraina rappresenta opportunità per crescita nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è un Paese candidato a fare parte dell’Ue, ha un grande mercato interno e rappresenta un’opportunità per la crescita della nostra economia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’Assemblea generale di Confagricoltura, a Roma. “Oggi grazie al mercato interno Ue le nostre imprese fanno affari per oltre 200 miliardi, questi sono dati molti positivi”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. “Il mondo delle imprese agricole può essere legato anche alla ricostruzione dell’Ucraina, Paese che ha una produzione agricola importante. Potremmo fornire un saper fare per modernizzare e rafforzare la competitività. Il nostro saper fare riguarda la conoscenza, ma anche la meccanica”, ha affermato Tajani. (Res)