Giustizia: Nevi (FI), partire subito con iter di riforma

- L'orizzonte temporale "entro il quale deve essere approvata la riforma della giustizia è evidentemente questa legislatura. Sono perfettamente in linea con la visione del Governo che intende partire il prima possibile proprio perché per fare una riforma di questo tipo ci vuole tempo e non solo per approvarla tecnicamente in Parlamento, con il confronto, i dibattiti, le audizioni. Sarà un lavoro lungo ed impegnativo e poi seguirà tutta la fase attuativa perché il problema dell'Italia spesso non è tanto fare le leggi, ma attuarle. Da questo punto di vista noi di Forza Italia suggeriamo di partire subito, come ha ribadito Antonio Tajani recentemente in un'intervista. Forza Italia chiede che si proceda velocemente, anche perché i dibattiti sulle importanti riforme che stiamo affrontando e che affronteremo sono già stati ampiamente fatti. La vera novità di questo Governo è la capacità di passare dalle parole ai fatti, all'attuazione dei propositi". Lo ha detto il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a "Coffee break", su La7. (Rin)