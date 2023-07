Ambiente: MM premiata per il progetto di protezione idraulica del Lambro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- MM Spa ha ricevuto il "Premio Oice dell'ingegneria e dell'architettura 2023" nella categoria "Progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico". Il riconoscimento è stato consegnato per il piano di "Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici" messo a punto dall'azienda milanese. L'Oice è l'Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica. Sviluppato tra il 2022 ed il 2023, il progetto di MM consiste nella realizzazione di un'area di espansione di circa 60mila metri quadrati sulla sponda destra del fiume Lambro e prevede attività quali la bonifica ordigni bellici e ambientale, il ribassamento di circa un metro rispetto all'attuale piano strada, la creazione di un argine di contenimento in terra e la creazione di un percorso sia per i mezzi di servizio sia per il monitoraggio e la gestione delle piene. Un intervento che mira a contenere il rischio idraulico, garantendo un miglioramento complessivo dell'ecosistema, con il rafforzamento della biodiversità. (segue) (Com)