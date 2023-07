Ambiente: MM premiata per il progetto di protezione idraulica del Lambro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo premio – ha dichiarato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa - rappresenta per noi un motivo di orgoglio perché riconosce le competenze tecniche che uomini e donne di MM mettono quotidianamente al servizio del territorio. La difesa di Milano dal rischio idrogeologico, a cominciare dalle esondazioni, è un tema particolarmente delicato che richiede soluzioni ingegneristiche efficaci. Il riconoscimento ricevuto proprio su un tema così importante sottolinea il prezioso contributo che MM, nel solco della sua prestigiosa decennale storia, offre per il potenziamento delle infrastrutture della città di Milano". A Roma per la premiazione era presente l'ingegner Simona Micheletto, direttrice della direzione progettazione infrastrutture e patrimonio immobiliare di MM, che ha dichiarato: "È un vero onore poter ritirare questo premio ed è un riconoscimento al lavoro di squadra che con passione, entusiasmo e professionalità svolgiamo ogni giorno". (Com)