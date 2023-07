Ghana: Unhcr esorta governo di Accra a non espellere i rifugiati in fuga dal Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha sollecitato il governo del Ghana a fermare l'espulsione dei rifugiati provenienti dal Burkina Faso. In una nota, l'agenzia Onu si è detta preoccupata per le notizie secondo cui centinaia di cittadini burkinabè - principalmente donne e bambini - sono stati deportati dal Ghana dopo esservi fuggiti per sfuggire alla violenza nel loro Paese e si è detta pronta a fornire maggiore sostegno ad Accra per far fronte ai bisogni dei rifugiati. Secondo "Rfi", il governo ghanese ha avviato l'espulsione di centinaia di rifugiati del Burkina Faso accolti da mesi in Ghana, giustificando la mossa con necessarie misure di sicurezza. In Ghana vivono oltre 2 mila rifugiati del Burkina Faso, parte degli oltre 2 milioni di persone che sono fuggite dal Paese a causa di un'insurrezione islamista diffusa in diversi Paesi della regione africana del Sahel. (Res)