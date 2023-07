Francia: fonti stampa, l'Eliseo ha ricevuto un dito mozzato per posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eliseo, sede della presidenza francese, avrebbe ricevuto per posta un dito umano tra il 9 e il 10 luglio. Lo riferisce in anteprima il settimanale francese "Valeurs Actuelles". "Il dito è stato messo in un frigorifero" utilizzato dagli agenti di polizia per lasciare il pranzo, ha affermato una fonte della sicurezza, spiegando che l'Eliseo ha fatto di tutto per evitare il diffondersi della notizia. "Non c'è nessuna traccia scritta, niente", ha affermato la fonte. La persona alla quale appartiene il dito sarebbe stata identificata. L'episodio ha fatto scattare una procedura che ha permesso alla persona di "essere presa a carico dai servizi competenti ed essere oggetto di un controllo medico appropriato", ha affermato una fonte vicina al dossier. Contattato da "Valeurs Actuelles", l'Eliseo non ha rilasciato commenti.(Frp)