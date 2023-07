Rai: Lega, bene disponibilità governo a valorizzare sport regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo soddisfatti della disponibilità dimostrata oggi dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nel corso dell'audizione in commissione di vigilanza Rai, di sostenere la nostra richiesta di valorizzare maggiormente gli sport a livello regionale”. Lo hanno affermato in una nota i componenti della Lega in vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli. “La Lega è da sempre in prima linea nella promozione dello sport anche quello locale a maggior ragione ora con la nuova gestione della televisione pubblica”, hanno spiegato. “Una risposta importante per il settore, ma anche un dovere che da oggi lo Stato auspichiamo assuma nei confronti dei cittadini”, hanno concluso. (Rin)