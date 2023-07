Imprese: nasce Sace easy factoring, la nuova offerta digitale di Sace fct

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace easy factoring è l’innovativo servizio di Factoring digitale che consente alle imprese di accedere ad un’ampia offerta di prodotti, in totale autonomia e con pochi click, tramite la piattaforma di Sace fct, la società del Gruppo specializzata nel sostegno alla liquidità e alla gestione dei flussi di cassa. In occasione del lancio sul mercato, tutti i clienti che completeranno l’on boarding sulla piattaforma digitale entro il 30 settembre potranno operare su Sace easy factoring senza spese di istruttoria, indipendentemente da limiti di importo e numero di operazioni. L’offerta Factoring del Gruppo Sace diventa sempre più a misura di Pmi, grazie a prodotti semplici e accessibili digitalmente, pensati per le imprese che hanno la necessità di ottenere in tempi rapidi liquidità da crediti commerciali e fiscali. Grazie alla nuova procedura semplificata di Sace easy factoring, dopo la registrazione online, in pochi passaggi, sarà possibile accedere alle soluzioni dedicate per lo smobilizzo, gestione e garanzia dei crediti. Alle imprese basterà completare l’istruttoria online con la propria firma digitale e attendere l’esito della valutazione per ottenere la liquidità necessaria alle proprie esigenze di business. Inoltre, con un unico account, le aziende potranno avere accesso a tutti i prodotti e servizi online del Gruppo con la possibilità di navigare facilmente tra i vari strumenti. Sace easy factoring si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e innovazione dell’offerta avviato dal Gruppo Sace, che ha consentito di standardizzare e rendere disponibili online - attraverso una open platform flessibile, affidabile e multiservizio - le soluzioni assicurativo-finanziarie dedicate al sostegno della competitività delle imprese italiane in Italia e all’estero. (segue) (Com)