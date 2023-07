Imprese: nasce Sace easy factoring, la nuova offerta digitale di Sace fct (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con Easy factoring sarà possibile accedere con pochi passaggi ai principali prodotti di factoring della nostra offerta commerciale, dall’anticipo pro soluto sui crediti commerciali e sui crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione fino alle operazioni di Trade Finance e Reverse Factoring”, ha dichiarato Daniele Schroder, direttore generale di Sace fct. “Si tratta – ha proseguito – di un ulteriore passo in avanti nel percorso tracciato dalla nuova strategia del Piano industriale Insieme 2025, con l’obiettivo di rispondere all’evoluzione dei bisogni delle imprese, avvicinando questi strumenti alle Pmi e rendendoli accessibili in modo sempre più semplice e veloce attraverso l’ampliamento dell’offerta digitale e dei canali distributivi”. Sace fct è la società di factoring del Gruppo Sace nata nel 2009 per rispondere alle esigenze di sostegno alla liquidità e rafforzamento della gestione dei flussi di cassa delle imprese italiane. Nel corso degli anni ha continuato a sviluppare il proprio portafoglio di prodotti e servizi per lo smobilizzo dei crediti, dedicati alle imprese esportatrici e ai fornitori della Pubblica amministrazione e dei grandi gruppi industriali italiani. Dal 2021 ha rafforzato il proprio impegno nei confronti delle Pmi italiane, anche attraverso il consolidamento dei prodotti digitali. (Com)