Pd: Ciaccheri, buon lavoro a neo segretario Roma Enzo Foschi

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo segretario del Pd, Enzo Foschi. L'elezione di Foschi è un segnale utile per la sfida di livello per la Capitale, per i Municipi, per rafforzare il ruolo delle forze politiche a sostegno dell'amministrazione capitolina e per dare un punto di riferimento stabile a tutte le forze del centrosinistra che tutte insieme affrontano la sfida del cambiamento di questa città. In bocca al lupo e buon lavoro anche alla neo presidente dell'assemblea Giulia Tempesta". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. (Com)