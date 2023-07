Imprese: Banca Ifis, Cda nomina Simona Arduini vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Banca Ifis S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato all’unanimità la nomina della professoressa Simona Arduini a vicepresidente. Simona Arduini supporterà la Banca, tra l’altro, nello sviluppo di progetti nell’ambito della sostenibilità in ogni sua declinazione. Arduini - si legge in un comunicato -manterrà il proprio ruolo di presidente del Comitato controllo e rischi fino a scadenza ed entrerà altresì a far parte del Comitato sostenibilità. È stata, inoltre, confermata la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ad Arduini. “Spessore umano e professionale, competenza, indipendenza di giudizio, correttezza e trasparenza: sono questi gli elementi alla base della nomina a vicepresidente della professoressa Arduini, che è risultata la candidata ideale per la carica”, dichiara il presidente di Banca Ifis. “Grazie anche alla profonda conoscenza del Gruppo e del relativo business, maturata quale consigliere indipendente della Banca fin dal 2019, siamo certi che Simona saprà affrontare egregiamente le sfide che la attendono”. (segue) (Com)