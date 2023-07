Imprese: Banca Ifis, Cda nomina Simona Arduini vicepresidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono onorata della nomina a vicepresidente di Banca Ifis e grata per questo ulteriore attestato di fiducia nei miei confronti. Non posso che rinnovare il mio impegno a favore del Gruppo, una realtà che ho visto crescere in questi cinque anni, raggiungendo risultati eccezionali all’interno del panorama bancario italiano”, dichiara Simona Arduini. La professoressa Arduini, Consigliere indipendente di Banca Ifis dal 2019, è stata anche Lead Independent Director (2019 – 2022) e presidente del Comitato Controllo e Rischi (dal 2021 ad oggi). È, inoltre, professore di ruolo per il settore scientifico disciplinare di Economia aziendale presso l’omonimo Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre e consulente del Tribunale civile di Roma dal 1999. Ha una lunga esperienza all’interno di primarie società finanziarie italiane, avendo fatto parte del collegio sindacale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., di Officine Npl S.p.A. e di Poste Vita S.p.A.. Ha rivestito il ruolo di componente del comitato di sorveglianza di numerose procedure di l.c.a. e di a.s. di banche ed enti finanziari. Attualmente ricopre, tra gli altri, il ruolo di Sindaco effettivo di Open Fiber S.p.A. ed è stata designata dal Mibac nel Collegio dei Revisori della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. (Com)