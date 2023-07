Salario minimo: Ricciardi (Pd), proposta di decenza, non di propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema "non è che manchi il lavoro, il problema è che è sottopagato e questo produce rinunce e ingrossa la mobilità della migrazione che coinvolge ogni anno più di 100 mila ragazze e ragazzi che se ne vanno dall'Italia. Il salario minimo è una proposta di decenza, non di propaganda. Per la metà degli italiani la cifra di 9 euro è ritenuta tecnicamente bassa e la cifra corretta sarebbe di 12 euro euro". Lo ha detto Toni Ricciardi, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, ai microfoni di "Agorà estate", su Rai3. "La verità è che il reddito di cittadinanza ha dimostrato le paghe da fame che ci sono in questo Paese - ha continuato il parlamentare -. Tutte le opposizioni, eccezion fatta per Italia viva che ormai fa opposizione all'opposizione, sono d'accordo. Il governo, invece di pensare agli scandali che coinvolgono alcuni suoi esponenti, ci ascolti e si occupi dei problemi degli italiani".(Rin)