Russia: Fsb sventa attività di residenti di Kursk che trasferivano informazioni a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza russe hanno sventato le attività dei cittadini sospettati di aver comunicato all'Ucraina le informazioni sul ministero della Difesa nella regione di Kursk. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb). Le informazioni trasferite, come ha sottolineato l'agenzia, "possono essere utilizzate per condurre atti di sabotaggio e terrorismo, attacchi con armi di precisione e droni nelle aree in cui vengono riparati e trasferiti gli equipaggiamenti militari". Si aggiunge che le forze dell'ordine hanno sequestrato mezzi di comunicazione trasferiti da un rappresentante delle Forze armate del'Ucraina e contenenti istruzioni per eseguire i compiti. (Rum)