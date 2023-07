Asean-Russia: quinto anniversario partenariato strategico, impegno ad approfondire cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e la Federazione Russa hanno ribadito l’impegno ad approfondire a tutto campo la cooperazione a livello bilaterale e regionale nell’ambito dei vari meccanismi Asean e accordi esistenti. Lo si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata oggi a Giacarta, in Indonesia, presidente di turno dell’organizzazione, nel quinto anniversario del partenariato strategico Asean-Russia. Nel documento, in 19 punti, le parti si impegnano a rafforzare la fiducia strategica, cooperare in modo costruttivo nell’ambito delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, aderire ai principi del diritto internazionale e della Carta dell’Onu, potenziare la lotta al terrorismo, all’estremismo violento, alla criminalità transnazionale e al traffico illecito di stupefacenti, incoraggiare iniziative congiunte nella sicurezza informatica. (segue) (Fim)