Asean-Russia: quinto anniversario partenariato strategico, impegno ad approfondire cooperazione (2)

- Le parti intendono collaborare anche per garantire la sicurezza marittima e la libertà di navigazione e di sorvolo; migliorare la sicurezza alimentare, attuando il programma di lavoro stabilito per il periodo 2021-25, e la sicurezza energetica, mediante il piano per il 2023-25. Si atterranno, inoltre, alla tabella di marcia concordata per il periodo 2021-25 per aumentare il commercio e gli investimenti; promuoveranno ulteriormente la cooperazione pratica e rafforzeranno la cooperazione nell’economia digitale. L’Asean e la Russia puntano a contribuire insieme alla ripresa economica sostenibile nella regione e a rafforzare la cooperazione nella gestione dei disastri, nella tutela dell’ambiente e nell’azione sul clima. (segue) (Fim)