Asean-Russia: quinto anniversario partenariato strategico, impegno ad approfondire cooperazione (4)

- La ministra degli Esteri dell’Indonesia, Retno Marsudi, presiedendo la riunione ministeriale Asean-Russia, quest’ultima rappresentata da Sergej Lavrov, ha fatto riferimento alla guerra in Ucraina. “È necessario un paradigma di collaborazione per salvare il mondo. In quanto amica sia della Russia che dell’Ucraina, l’Indonesia è instancabile nel chiedere la pace. La nostra partnership deve tradurre questo paradigma in azioni concrete”, ha affermato, stando a un comunicato del ministero degli Esteri indonesiano. La rappresentante di Giacarta si è soffermata soprattutto su due settori in cui ritiene necessario sviluppare la cooperazione: la sicurezza alimentare, per la quale il sostegno della Russia “è fondamentale”, e il disarmo e la non proliferazione, per garantire che il Sud-est asiatico rimanga una zona priva di armi nucleari. A questo proposito la ministra ha auspicato che Mosca aderisca “il prima possibile” al protocollo del Trattato sulla zona libera da armi nucleari del Sud-est asiatico (Seanwfz). (Fim)