Materie prime: De Carlo (Fd'I), audito ministro Urso

24 luglio 2021

- "Calendarizzeremo altre audizioni per raccogliere nuove proposte e studiare possibili soluzioni alle criticità, così che l'Italia possa arrivare al trilogo, previsto per settembre, con una posizione chiara e concreta". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della IX commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo, al termine dell'audizione del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito alla proposta di regolamento redatta dalla commissione europea sulle materie prime critiche, che mira garantirne un rifornimento sicuro e sostenibile e a diversificarne la catena di approvvigionamento. "Siamo leader nel riciclo dei materiali - continua il parlamentare -, ed è fondamentale lavorare ancora sulla percentuale del recupero, così da diventarlo anche nel settore delle materie prime critiche. Inoltre, dovremo essere in grado di tornare ad estrarre tutti quei materiali presenti nel sottosuolo italiano e 'dimenticati' negli ultimi trent'anni, dal cobalto in Piemonte al litio nel Lazio, passando per le terre rare della Sardegna o il rame nell'arco alpino: ci siamo affidati all'importazione delle materie prime dall'estero, e questo ci ha portato ad una rischiosa forma di dipendenza. Tutto questo ci consentirà di recuperare materiali fondamentali per la strategia energetica ed industriale nazionale, permettendoci di raggiungere gli obbiettivi proposti dall'Unione Europea e di ottenere una maggiore autonomia su questo fronte. Sarà necessario e fondamentale anche elaborare una strategia più ampia su questa questione, andando ad intervenire - alleggerendola - su tutta la burocrazia che pesa, ad esempio, sul trasporto dei materiali ferrosi e che oggi mette l'Italia in condizioni di difficoltà rispetto alle altre nazioni europee. In questo senso - conclude De Carlo -, le audizioni saranno importanti perché sarà fondamentale far passare il messaggio del percorso strategico su questi temi, che sarà in grado di coniugare sostenibilità ambientale ed economica". (Com)