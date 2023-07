Spagna: Sanchez su ritorno Juan Carlos, sorpreso ma spetta a Casa reale chiarire situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha espresso la sua "sorpresa" per la notizia pubblicata dal quotidiano "El Pais", relativa al possibile ritorno definitivo in Spagna del re emerito, Juan Carlos, nel caso di vittoria del Partito popolare (Pp) alle elezioni generali del 23 luglio prossimo. Sanchez ha poi ribadito che "spetta" alla Casa reale "chiarire la situazione". "Sono sempre stato molto rispettoso, tra l'altro in circostanze molto difficili, con il capo dello Stato e, quindi, spetta a loro chiarire la questione, non a me", ha osservato Sanchez in un'intervista a "Cadena Ser". Alla domanda se il suo governo abbia impedito a Juan Carlos di stabilirsi in Spagna in modo permanente dopo la sua partenza per gli Emirati Arabi Uniti nell'agosto 2020, Sanchez ha prima risposto di essere "sorpreso" dalla notizia e poi ha affermato di avere un "rapporto straordinario" con l'attuale re, Felipe VI. (Spm)