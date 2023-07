Romania: stipendio netto medio sceso a circa 915 euro a maggio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio netto medio in Romania è sceso a circa 915 euro a maggio di quest'anno, con lo 0,5 per cento in meno rispetto ad aprile 2023. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Lo stipendio medio lordo è stato di circa 1460 euro, in calo dell'1,1 per cento rispetto ad aprile 2023. I valori più alti dello stipendio medio netto sono stati registrati nei servizi di tecnologia dell'informazione, e i più bassi negli alberghi e ristoranti. Rispetto a maggio dell'anno precedente, lo stipendio netto medio è aumentato del 15,7 per cento. Nel mese di maggio, nella maggior parte delle attività nel settore economico, il livello della retribuzione netta media è diminuito per effetto della concessione nei mesi precedenti di bonus occasionali, aiuti monetari, quote provenienti dall'utile netto e da altri fondi. Inoltre, il calo del salario medio netto si è dovuto alla mancata produzione o a minori introiti, a seconda dei contratti e progetti, nonché all'assunzione di personale con retribuzioni inferiori alla media, in alcune attività economiche. (Rob)