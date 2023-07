Forza Italia: Nevi, da sabato nuova fase di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una battuta direi che Forza Italia passerà dalla monarchia alla Repubblica. Prima avevamo un 'Re indiscusso'. Le sue scelte lungimiranti erano accettate da tutti e mai messe in discussione e non c'è mai stato bisogno di troppi incontri formali. Da sabato inizierà una fase, nella quale al centro ci sarà lo Statuto, l'organizzazione, le regole. Anche la guida, come ha ribadito ieri Antonio Tajani, sarà contendibile. Chiunque potrà proporre cose ed idee diverse, potrà fare un passo in avanti e misurarsi, sempre rispettando le regole scritte e lo Statuto. Abbiamo uno Statuto fatto molto bene, con disposizioni precise. Stiamo accelerando verso il Congresso nazionale e anche quello sarà un momento decisivo". Lo ha detto il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a "Coffee break", su La7. "Da anni si parla di partito che si sta disgregando, ma siamo sempre qua, come ha detto Tajani, siamo un partito solido - ha aggiunto il parlamentare -. Abbiamo fatto scelte precise sul territorio, portando a casa risultati importantissimi, anche alle ultime Amministrative. Penso ad Ancona per esempio. Abbiamo una classe dirigente in tutte le Regioni e le Province, abbiamo 70 parlamentari e siamo arrivati ad undici parlamentari europei dai sei di partenza. Altro che in disgregazione: Forza Italia è partito vero, organizzato, strutturato ed ambizioso".(Rin)