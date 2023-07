Imprese: "Financial Times", Meta rilascia sua versione modello intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Meta è pronta a rilasciare una versione commerciale del suo modello di intelligenza artificiale, consentendo alle start-up e alle aziende di creare software personalizzati sulla base della sua tecnologia. Il programma, che può creare testo, immagini e codici, è alimentato da modelli di linguaggio di grandi dimensioni (Llm), che vengono addestrati su enormi quantità di dati e richiedono una significativa potenza di calcolo. Meta ha già rilasciato il proprio modello linguistico, noto come LlamA, a ricercatori e accademici all'inizio di quest'anno, ma secondo alcuni fonti del quotidiano "Financial Times", la nuova versione, che sarà rilasciata a breve, sarà più ampiamente disponibile e personalizzabile dalle aziende. La mossa consentirà alla società di competere con OpenAI e Google. Inoltre, Meta afferma che i suoi Llm sono "open-source", il che significa che i dettagli del nuovo modello saranno rilasciati pubblicamente. Ciò, come riferisce il quotidiano "Financial Times", si differenzia dall'approccio di concorrenti come OpenAI, il cui ultimo modello Gpt-4 è una "scatola nera", dove i dati e il codice utilizzati per costruire il modello non sono disponibili a terzi.(Rel)