Spagna: sondaggio, popolari incrementano vantaggio dopo confronto tra Sanchez e Feijoo

- Il Partito popolare (Pp) incrementa di sei seggi il suo vantaggio sul Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) dopo il confronto televisivo di lunedì scorso tra il leader conservatore, Alberto Nunez Feijoo, e il presidente del governo, Pedro Sanchez. È quanto emerge dal sondaggio condotto da 40dB per il quotidiano "El Pais". Il Pp, con una stima del 31,8 per cento dei voti, ottiene 131 deputati, che sommati ai 41 di Vox equivalgono a 172 per il blocco di destra, a quattro seggi dalla maggioranza assoluta. Il Psoe ne guadagna uno rispetto al giorno antecedente al dibattito, ma la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro Yolanda Diaz ne perde quattro con il blocco di sinistra, a 147, che risulta essere 25 seggi dietro l'alleanza di destra. I dati raccolti da 40dB mostrano anche che la maggioranza degli intervistati (44,2 per cento) ritiene che Feijoo abbia vinto il dibattito, rispetto al 21,5 per cento che crede che si sia invece imposto Sanchez.(Spm)