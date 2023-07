Russia-India: ministri Esteri a colloquio, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo dell'India Subrahmanyam Jaishankar hanno avuto un incontro oggi a Giacarta. Come ha riferito il ministero degli Esteri russo, l'incontro si è svolto a margine del vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). "Durante la conversazione, le parti hanno discusso una serie di questioni urgenti di relazioni bilaterali, cooperazione in vari settori. Si sono scambiati opinioni su questioni chiave dell'agenda regionale e internazionale, tra cui l'interazione presso il gruppo Brics e l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Ocs)", si legge nella nota del dicastero. (Rum)