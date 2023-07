Sociale: Lollobrigida, carta “Dedicata a te” sostiene famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento istituito attraverso l’emissione della carta “Dedicata a te” è pensato per andare incontro “alle famiglie che quest’anno, per ragioni legate ai prezzi dell’energia eccezionalmente elevati che gravano sui costi di produzione, hanno un carello della spesa molto costoso”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo alla trasmissione “Morning news” su Canale 5. “L’intervento non è cumulabile con altri interventi perché le risorse non sono infinite”, ha chiarito. "Ma pensiamo ai nuclei familiari la cui cifra del reddito è compresa entro 15.000 euro lordi”, ha aggiunto il ministro. “La tessera, assegnata a coloro che rispondono a specifici requisiti, sarà ritirabile presso le Poste e i soldi spendibili tra il primo agosto e il 31 dicembre”, ha concluso Lollobrigida. (Rin)