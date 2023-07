Siria-India: sottosegretario Esteri Muraleedharan ricevuto da patriarca Chiesa ortodossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri e agli Affari parlamentari dell’India, Vellamvelly Muraleedharan, conclude oggi la sua visita ufficiale di due giorni in Siria (12 e 13 luglio). Ieri a Damasco, come ha riferito su Twitter, ha incontrato il ministro dell’Istruzione superiore, Bassam Ibrahim, e un gruppo di giovani siriani selezionati per studiare in India con borse di studio messe a disposizione da Nuova Delhi. Inoltre è stato ricevuto dal patriarca della Chiesa ortodossa siriaca di Antiochia e di tutto l’Oriente, Ignazio Afram II Karim, con cui ha parlato soprattutto dei legami tra i popoli dei due Paesi. Il leader spirituale ha espresso apprezzamento per il sostegno indiano alla Siria in tempi difficili. Come ha sottolineato il ministero degli Esteri di Nuova Delhi in una nota, l’India, infatti, ha mantenuto la sua ambasciata in Siria nonostante il conflitto e accoglie un gran numero di studenti, imprenditori e pazienti siriani. Muraleedharan ha iniziato la giornata odierna con un omaggio floreale al busto del Mahatma Gandhi nella sede dell’ambasciata.(Inn)