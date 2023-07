Materie prime: Urso, c’è rischio elevato di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- C’è un rischio elevato di approvvigionamento delle materie prime critiche, ossia di quelle materie non energetiche e non agricole che servono per la realizzazione di prodotti di tecnologia green e digitale strategici per settori come la difesa, lo spazio, la sanità. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’audizione, presso la commissione Industria del Senato, sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, anche in relazione agli atti dell'Unione europea. Il ministro ha spiegato che l’Unione europea per l’approvvigionamento delle materie prime critiche "dipende quasi esclusivamente dalle importazioni dall’estero", acquistando ad esempio dalla Cina il 97 per cento del magnesio. (Rin)