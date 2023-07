Maltempo: Lollobrigida, sostituire polemiche con operosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Vanno ripensate alcune situazioni come la cura del territorio e le polemiche vanno sostituite con l’operosità, la stessa che il popolo dell’Emilia-Romagna sta dimostrando”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo alla trasmissione “Morning news” su Canale 5. "Con il commissario straordinario Francesco Figliuolo ci siamo incontrati la settimana scorsa e abbiamo coordinato i prossimi interventi”, ha aggiunto. “Credo che lo Stato e il governo si siano attivati rapidamente già dalle prime ore, sia per salvaguardare le vite delle popolazioni vittime dell’alluvione e sia per nominare come commissario prima il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e poi il generale Figliuolo, che si occupa specificatamente di azioni capaci di velocizzare i processi tagliando la burocrazia”, ha concluso Lollobrigida. (Rin)