Spagna: "El Pais", con vittoria popolari re emerito Juan Carlos potrebbe tornare in patria

- Se il Partito popolare (Pp) spagnolo dovesse vincere le elezioni generali del 23 luglio, il re emerito Juan Carlos di Borbone potrebbe rientrare definitivamente in patria, dopo essere stato quasi tre anni negli Emirati Arabi. Secondo fonti vicine all'ex monarca, consultate dal quotidiano "El Pais", Juan Carlos I avrebbe detto di aspettare la vittoria del popolare Alberto Nunez Feijoo per tornare già in autunno e risiedere in una delle strutture del Palazzo della Zarzuela. La sua partenza dal Paese era stata concordata tre anni fa con il figlio, il re Felipe VI, e comunicata con una lettera dell'agosto 2020 nel piano di una serie di vicissitudini giudiziarie che vedevano coinvolto l'ex re spagnolo. Persone vicine a Juan Carlos I ritengono che, dopo le dichiarazioni pubbliche e ripetute in passato del leader del Pp, se Feijoo sarà il prossimo presidente del governo non ci saranno "problemi" per un rientro del re emerito a Madrid. Nel frattempo Juan Carlos, tra il 26 luglio e il primo agosto, l'ex capo di Stato visiterà la cittadina galiziana di Sanxenxo per addestrarsi con l'equipaggio della sua barca, il Bribon, prima della competizione che si terrà a fine agosto, in cui cercherà di riconfermare il titolo mondiale della classe 6mR sull'Isola di Wight, in Inghilterra.(Spm)