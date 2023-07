Regno Unito: medici in formazione iniziano sciopero più lungo mai registrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici in formazione nel Regno Unito hanno iniziato oggi lo sciopero più lungo mai registrato per protestare contro la retribuzione e le condizioni di lavoro. Lo sciopero è iniziato alle 7 (8 italiane) di questa mattina, e terminerà alla stessa ora di martedì 18 luglio, con migliaia di appuntamenti pianificati che sono stati posticipati. Come riportano i media britannici, il ministro della Salute britannico, Steve Barclay, ha affermato che la richiesta di aumento di retribuzione del 35 per cento è "irragionevole" e che lo sciopero mette a rischio la sicurezza dei pazienti. In risposta, i medici in formazione hanno dichiarato che il rifiuto del governo di trovare una soluzione è "sconcertante" e "frustrante". (Rel)