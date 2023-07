Farnesina: Tajani, vogliamo che italiani trascorrano vacanze in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo che gli italiani che viaggiano all’estero possano trascorrere vacanze sicure. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando dall’Unità di crisi della Farnesina per lanciare la campagna “Partiamo in sicurezza”. “Quando scegliete di andare all’estero, portatevi sempre nel portatile il numero dell’ambasciata d’Italia. Se vi trovate in un Paese in cui non sapete la lingua, vi potete collegare alla nostra ambasciata, che vi può assistere”, ha affermato Tajani. (Res)