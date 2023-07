Farnesina: Tajani, siamo sempre riusciti a mettere in sicurezza italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’Unità di crisi, in casi come il conflitto in Sudan o il terremoto in Turchia siamo riusciti a mettere in sicurezza tutti i cittadini italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando dall’Unità di crisi della Farnesina per lanciare la campagna “Partiamo in sicurezza”. “Abbiamo salvato tutti gli italiani sul posto riportandoli in poche ore a casa”, ha affermato Tajani. “Che sia un terremoto o una guerra civile, siamo sempre riusciti a intervenire", ha sottolineato il titolare della Farnesina. “Il ministro degli Esteri è al servizio di tutti”, ha aggiunto Tajani. (Res)