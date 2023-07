Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del mattino irregolari schiarite sui rilevi; nel pomeriggio nuvolosità variabile, con addensamenti isolati; in serata possibile nuovo generale aumento della copertura su fascia pedemontana, Appennino, Prealpi Orientali e pianura. Nella notte e al mattino temporali sparsi, possibili ovunque, più insistenti e intensi sui settori centro-meridionali, di forte o molto forte intensità; al pomeriggio temporali sparsi su Alpi e Prealpi, isolati su pianura occidentale e alta pianura orientale; in serata sparsi o diffusi su pianura ed Appennino. Temperature minime in pianura intorno a 22 °C, massime intorno a 29 °C. (Rem)