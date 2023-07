Sardegna: assessore Lavoro, imprese innovative motore di crescita economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un tema importante che pone l’impresa come motore di crescita economica e sociale. Le imprese innovative e le società benefit, infatti, non sono rivolte solo al profitto, ma sono un nuovo modello di fare impresa, attrattori di occupazione e di competenze a servizio dell’intera comunità”. Lo ha detto l’assessore del Lavoro, Ada Lai, intervenendo al Convegno “Imprese innovative”, organizzato dall’Ordine dei commercialisti, a Cagliari, nella sala conferenze della Mem. "Il lavoro deve diventare sostenibile - ha affermato Lai - garantendo dignità alla persona, regolarità contrattuale, condizioni di lavoro sicure, reddito equo e benessere personale. Per rispondere alle esigenze delle imprese è necessario lavorare in sinergia tra tutti gli attori istituzionali ed economici coinvolti: territori, ordini professionali, università e imprese per creare, attraverso una progettualità condivisa delle risorse, una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Per il prossimo settennio, abbiamo a disposizione 30 milioni di fondi FESR per progetti di sviluppo territoriale che realizzeremo insieme ai GAL, a cui si aggiungono 200 milioni di fondi europei e altrettanti regionali per le politiche attive del lavoro". (segue) (Rsc)