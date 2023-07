Sardegna: assessore Lavoro, imprese innovative motore di crescita economica e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione sostiene le imprese con i bonus occupazionali e il microcredito - sottolinea l’assessore - Tagliare il costo del lavoro è fondamentale, perché il personale è una delle voci di spesa che pesa maggiormente sul bilancio e che purtroppo, spesso viene tagliata riducendo l’organico o alleggerendo le buste paga. In una realtà in continua trasformazione, bisogna puntare sulla valorizzazione delle competenze. L’assessorato del Lavoro - spiega - sta investendo massicciamente nella formazione professionale mirata, nell’alta formazione e nell’apprendistato per abbattere la barriera tra la domanda e l’offerta di lavoro e riscoprire gli antichi mestieri, quelli identitari, che saranno le nuove professioni. Per migliorare il rapporto dei cittadini e delle imprese è importante, inoltre, semplificare l’azione amministrativa, perché l’eccessiva burocrazia con la sua macchinosità, è un costo economico e sociale che non possiamo più permetterci". (Rsc)