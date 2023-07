© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unità di crisi rende servizi a tutti i cittadini italiani all’estero e in Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando dall’Unità di Crisi della Farnesina per lanciare la campagna “Partiamo in sicurezza”. “Penso alla strage di Pasqua a Tel Aviv, e in quell’occasione i funzionari dell’Unità hanno risposto tutto il giorno e tutta la notte per tranquillizzarli”, ha concluso il ministro. (Res)