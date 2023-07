Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Mario Nigro. Opere 1947-1992", in programma dal 14 luglio nelle sale di Palazzo Reale e al Museo del Novecento, con ingresso gratuito.Palazzo Reale, sala Otto Colonne, Piazza Duomo (ore 12:30)L'assessora al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'evento "Creare fabbriche di startup nelle Università per valorizzare il talento".FoolFarm S.p.A, via Lorenzo Valla, 16 (ore 18)REGIONEL'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Opera Lombardia" che coinvolge i teatri di 5 città capoluogo: "Donizetti" di Bergamo, "Grande" di Brescia, "Sociale" di Como, "Ponchielli" di Cremona, "Fraschini" di Pavia.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, è in provincia di Bergamo per alcuni appuntamenti istituzionali e di confronto con le realtà del mondo agricolo del territorio orobico.punto stampa agriturismo Cà di Lene via Morandi, 2 Songavazzo/BG (ore 12)Il presidente Attilio Fontana, partecipa al Palazzo Reale di Milano all'inaugurazione della mostra "Mario Nigro. Opere 1947-1992".Palazzo Reale, piazza del Duomo 12 (ore 18:30)VARIELegambiente: Forum Quale Energia? La Lombardia verso la transizione energeticaFondazione Aem, Piazza Po 3 (ore 9:30)Assemblea Nazionale Fto "Connessioni I mille sensi del Turismo Organizzato"Fondazione "Luigi Rovati" Corso Venezia, 52 (ore 9:30)Conferenza stampa per la presentazione della nuova corporate governance e del bilancio consolidato dell’anno 2022 del Gruppo San DonatoGruppo San Donato, via Spazzolini, 4 (ore 11)L'età dell'innocenza Il rinascimento a Bergamo e Brescia intorno al 1900. Intervengono, tra gli altri, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e il presidente del FAI, Marco Magnifico.Palazzo Moroni Bergamo (ore 11:30)Conferenza stampa della quarta edizione del Premio italiano di Architettura – progetto annuale promosso da Triennale e da MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.Palazzo Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11:30)Presentazione del libro La fonte nascosta. Un viaggio alle origini della coscienza di Mark Solms, edito da Adelphi (2023): un viaggio avventuroso alle origini della coscienza e sino alle frontiere delle moderne neuroscienze.Palazzo Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18) (Rem)