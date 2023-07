Materie prime: Urso, 30 ottobre nuovo incontro tra Italia, Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sul tema dell’approvvigionamento delle materie prime critiche, dopo il primo incontro a Berlino del 26 giugno scorso, Italia, Francia e Germania si incontreranno di nuovo il 30 ottobre in Italia per una riunione sulla tecnologia digitale. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’audizione, presso la commissione Industria del Senato, sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, anche in relazione agli atti dell'Unione europea. Una terza riunione si terrà in Francia sulla tecnologia green, ha poi spiegato il ministro, sottolineando l’importanza del rendere strutturale questo dialogo tra le prime tre grandi manifatture d’Europa per condividere le politiche industriali nazionali e le iniziative che verranno portate nelle sedi istituzionali europee. (Rin)