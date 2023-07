Romania: tasso inflazione annuale cala nel giugno di quest'anno al 10,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale è leggermente diminuito in Romania nel mese di giugno, toccando il 10,3 per cento dopo il 10,64 per cento di maggio. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Su base mensile, l'inflazione è cresciuta dello 0,4 per cento. Il tasso medio dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (luglio 2022 - giugno 2023) rispetto ai 12 precedenti (luglio 2021 - giugno 2022) è stato del 14,2 per cento. La Banca nazionale di Romania (Bnr) ha rivisto al rialzo (7,1 per cento) le previsioni di inflazione per la fine di quest'anno e ha mantenuto la stima del 4,2 per cento per la fine del 2024. (Rob)