- Al via la due giorni, aperta alla stampa, della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale. Presiede i lavori Samuele Ciambriello, Garante della CAMPANIA. Intervengono tra gli altri il generale Giovanni Maria Iannucci, il Presidente del Consiglio della Campania Gennaro Oliviero, Stefano Anastasìa portavoce della Conferenza, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale e Giancarlo De Gesu direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dap. La riunione sarà trasmessa in diretta streaming nella pagina Fb del Garante della Campania e in quella della Conferenza dei Garanti territoriali. Si conclude il 14 luglio. Napoli, Comando Forze difesa interregionale Sud CAMPANIA - Palazzo Salerno, Piazza Plebiscito (ore 15.30) (Ren)