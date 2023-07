Imprese: Basf corregge al ribasso le previsioni per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato petrolchimico tedesco Basf ha corretto al ribasso le previsioni per il 2023 a causa della debolezza dei risultati nel secondo trimestre dell'anno. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il fatturato stimato è stato ridotto da 84-87 a 73-76 miliardi di euro, mentre l'utile operativo rettificato (Ebit) è stato abbassato dai 4,8-5,4 ai 4-4,4 miliardi di euro. Il gruppo risente dell'indebolimento della domanda mondiale e della difficile congiuntura economica. Al riguardo, Basf ha comunicato di non aspettarsi un ulteriore indebolimento della domanda a livello mondiale per la seconda metà dell'anno. Tuttavia, poiché la richiesta di beni di consumo sarà più debole di quanto previsto, è probabile che la ripresa sia provvisoria. Per l'azienda, “ciò significa che anche i margini rimarranno sotto pressione.” Secondo i dati preliminari, l'utile operativo rettificato di Basf è crollato nel secondo trimestre a un miliardo di euro dai 2,3 dello tesso periodo del 2022. A causa di prezzi e volumi notevolmente inferiori, le vendite sono diminuite del 25 per cento a 17,3 miliardi di euro, circa due miliardi di euro al di sotto delle stime degli analisti. (Geb)