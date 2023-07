Spagna: Abascal (Vox), gli omosessuali non sono discriminati qui né in Polonia o Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi gli omosessuali nono sono discriminati in Spagna, così come in Polonia o Ungheria, mentre ci sono zone della Francia dove lo sono, come quelle in cui si sono verificati i disordini di quindici giorni fa. Lo ha detto il leader della formazione sovranista Vox, Santiago Abascal, in un'intervista a "Canal Sur", durante la quale ha ribadito che la bandiera Lgtbi è "ideologica" e quindi non dovrebbe essere appesa ai balconi delle istituzioni pubbliche. A questo proposito, Abascal ha ricordato che una sentenza della Corte Suprema spagnola ha stabilito che solo le bandiere ufficiali devono sventolare sugli edifici pubblici. Il leader di Vox ha evidenziato che la bandiera Lgtbi non rappresenta "tutti gli omosessuali", ma solo quelli "di una certa tendenza e che fanno parte di una lobby". Per Abascal, al contrario, la bandiera della Spagna è quella che "unisce tutti gli spagnoli, indipendentemente da dove vivono, dal sesso che hanno o dall'orientamento sessuale". Secondo Abascal, oggi gli omosessuali non sono discriminati in Spagna, mentre "corrono dei rischi e possono subire discriminazioni in alcune zone d'Europa dove un certo tipo d'immigrazione non li accetta". Per questo motivo, Abascal ha chiesto un'immigrazione "legale e ordinata" e che la Spagna possa decidere "che tipo di immigrazione vuole". Il presidente di Vox ha fatto una distinzione tra quella proveniente dall'America Latina, con cui la Spagna condivide lingua e cultura, e quella proveniente da altri Paesi dove "si crede che le donne siano esseri inferiori e non è concepibile una separazione tra religione e politica". (Spm)