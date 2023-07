India: ministro Esteri Jaishankar incontra Lavrov e altri omologhi a margine eventi Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Giacarta, in Indonesia, per riunioni con gli omologhi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e altri partner, ha avuto oggi diversi colloqui bilaterali a margine, tra cui quello con l’omologo della Russia, Sergej Lavrov. “Abbiamo discusso di questioni economiche bilaterali, così come di temi relativi al conflitto in Ucraina”, ha riferito Jaishankar su Twitter. Il ministro degli Esteri indiano ha incontrato altri omologhi: Vivian Balakrishnan di Singapore, Erywan Pehin Yusof del Brunei, Nanaia Mahuta della Nuova Zelanda, Park Jin della Corea del Sud e Don Pramudwinai della Thailandia. I suoi impegni sono iniziati ieri con un colloquio col segretario generale dell’Asean, Kao Kim Hourn, seguito da incontri con i ministri degli Esteri del Vietnam, Bui Thanh Son, della Malesia, Zambry Adbul Kadir, e del Laos, Saleumxay Kommasith. La giornata di ieri ha riservato anche una riunione trilaterale India-Indonesia-Australia, con le ministre indonesiana, Retno Marsudi, e australiana, Penny Wong. Jaishankar, inoltre, ha partecipato a un evento con una rappresentanza della comunità indiana locale. (segue) (Inn)