India: ministro Esteri Jaishankar incontra Lavrov e altri omologhi a margine eventi Asean (2)

- Jaishankar parteciperà alla riunione India-Asea e a quelle del Vertice dell’Asia orientale (Eas) e del Forum regionale dell’Asean (Arf), oggi e domani (13 e 14 luglio). L’Eas riunisce l’Asean e otto partner: Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti. L’Arf, incentrato sulla sicurezza nell’Indo-Pacifico, conta in tutto 27 membri, tra cui l’Unione europea. Da Giacarta Jaishankar si recherà a Bangkok, in Thailandia, per partecipare alla 12ma riunione dei ministeri degli Esteri della Cooperazione Mekong Gange (Mgc), il 16 luglio, e a quella dell’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec), il 17 luglio. (Inn)