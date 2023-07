Roma: Pd Marino, ripartiamo con il palaghiaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo moniti istituzionali, segnalazioni cittadine, prese di posizioni dal territorio, dopo la mozione da parte del consigliere comunale Venanzoni, "condivisa anche dalla maggioranza comunale, ci aspettiamo una importante e concreta azione da parte del sindaco Cecchi al fine di assicurare un presente e un futuro maggiormente sereno per il Palaghiaccio di Marino". Così, in una nota, il segretario del Partito democratico di Marino, Sergio Ambrogiani. "Noi crediamo che - dice anche- il territorio non necessiti di un altro grande supermercato vista la evidente saturazione dell'indotto distributivo, che in questo frangente nel nostro comune vede cessare le stesse tipologie di mercato. Ricordando sempre che la destinazione d'uso vigente della porzione del territorio dove è collocato l'ex palaghiaccio non prevede finalità commerciali, sorge spontaneo pensare quindi il motivo che spinge una grande società di distribuzione ad acquistare l'area in esame. Le lotte passate della nostra comunità per avere uno spazio verde dedicato anche allo sport e alla socialità non possono essere dimenticate. Per il Palaghiaccio crediamo serve un programma di sviluppo, una nuova azione di rilancio sociale e non la realizzazione di un ennesimo ipermercato che danneggerebbe irrimediabilmente l'economia locale e il commercio di vicinato, non spegniamo le vetrine delle nostre strade".(Com)