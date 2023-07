Materie prime: Urso, in Italia 16 delle 34 indicate da Ue, ma sono in miniere chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In Italia possediamo 16 delle 34 materie prime critiche indicate nella lista dell’Unione europea, la maggior parte delle quali necessarie per la realizzazione di batterie elettriche e di pannelli solari, ma sono in miniere che sono state chiuse oltre 30 anni fa per il loro impatto ambientale e perché non c'erano margini di guadagno. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’audizione, presso la commissione Industria del Senato, sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, anche in relazione agli atti dell'Unione europea. Per il ministro “occorre investire e riattivare queste potenzialità: la proposta di regolamento comunitario ci chiede di riaprire le miniere e di compiere uno sforzo in termini di investimenti e di recupero di capacità tecnologica. Si tratta di una sfida - ha sottolineato - ma anche di una grande opportunità per il nostro Paese”. (Rin)