Scozia: parco eolico Hagshaw Hill "ripotenziato" genererà cinque volte più energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei parchi eolici onshore più vecchi del Regno Unito, Hagshaw Hill, sarà presto "ripotenziato" in modo da poter generare una quantità di elettricità verde cinque volte superiore a quella del 1995, con quasi la metà delle turbine. ScottishPower, la società energetica con sede a Glasgow, proprietaria del parco eolico, ha iniziato a smantellare 26 turbine nel suo sito, con l'obiettivo di sostituire quelle vecchie con 14 versioni più grandi che utilizzano una tecnologia aggiornata per generare energia rinnovabile in modo più efficiente. Con il progetto di "ripotenziamento" il parco eolico da 16 megawatt avrà una capacità di 79 megawatt. Charlie Jordan, l'amministratore delegato di ScottishPower, ha dichiarato al quotidiano "The Guardian" che esiste un "enorme potenziale" per aumentare la capacità di energia rinnovabile del Regno Unito, rialimentando i vecchi parchi eolici e utilizzando la nuova tecnologia. "La tecnologia dell'energia eolica è migliorata molto negli ultimi 30 anni. Tre moderne turbine eoliche potrebbero produrre tanta energia quanto l'intero sito di Hagshaw", ha affermato Jordan.(Rel)