Nord Macedonia: premier Kovacevski, raggiungeremo 2 per cento del Pil per difesa dal 2024

- La Macedonia del Nord raggiungerà il livello del 2 per cento del Pil da destinare alla difesa nel 2024, secondo l'impegno preso dagli Stati membri della Nato nel vertice di Vilnius. Lo ha annunciato il premier di Skopje, Dimitar Kovacevski, in una conferenza stampa nella capitale lituana, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mia". Attualmente la Macedonia del Nord destina alla difesa l'1,85 per cento del Pil, cioè, come indicato dal premier, "un totale di 274 milioni di euro". "I nuovi investimenti contribuiranno a rafforzare le nostre capacità di difesa, per affrontare il terrorismo, le crescenti minacce informatiche e ibride, nonché l'uso improprio delle nuove tecnologie" ha affermato il premier. Per quanto riguarda la modernizzazione del sistema di difesa e dell'esercito, Kovacevski ha sottolineato che al momento il Paese stanzia a questo scopo "dal 30 al 33 per cento del budget" per "nuovi equipaggiamenti militari, investimenti, ricostruzione delle strutture in cui lavorano e soggiornano i membri dell'esercito e, naturalmente, per l'aumento degli stipendi delle forze armate". (Seb)