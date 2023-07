© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è un problema sistemico, il debito delle famiglie italiane è il più basso in Europa ed il sistema bancario nel frattempo ha recuperato dopo la crisi finanziaria". Lo ha affermato, in merito alla questione dei mutui, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ospite di "Start", su Skytg24. (Rin)